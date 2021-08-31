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Українці вважають недостатніми дії Зеленського щодо судової реформи і підтримують розпуск ОАСК, - опитування

Законопроєкт про ліквідацію найскандальнішого суду досі не розглянули навіть у першому читанні.

Українці вважають недостатніми дії Зеленського щодо судової реформи і підтримують розпуск ОАСК, - опитування
Фото: EPA/UPG

Майже 70% українських громадян вважають зусилля і дії президента Володимира Зеленського щодо судової реформи недостатніми.

Про це свідчить дослідження, проведене фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Фундації DEJURE 3-9 серпня.

Близько 15% назвали зусилля влади достатніми, приблизно стільки ж - не змогли відповісти.

Опитування також показало, що більшість громадян України виступає за розпуск скандального Окружного адміністративного суду міста Києва. Підтримують законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК 50,4% респондентів, не підтримують - 21,6%, решта не визначились.

"Позиція громадян цілком зрозуміла. По-перше, “невідкладний” законопроєкт про ліквідацію ОАСК та передачу частини його юрисдикції до Верховного Суду вже п’ятий місяць припадає пилом у комітеті з правової політики, очолюваному Андрієм Костіним з фракції “Слуга народу”. По-друге, укази президента про скасування призначення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького є неконституційними та вкупі з ініційованим президентом конкурсом до КСУ на місце Тупицького, який де-юре залишається головою, лише поглиблюють конституційну кризу. По-третє, країна два роки чекала на закони про очищення ВРП і перезапуск ВККС, і вони тільки зараз запустили процес очищення органів суддівського врядування, результат якого ми побачимо, у найкращому випадку, за рік. Усе це “виливається” у таку промовисту соціологію", — прокоментувала результати опитування виконавча директорка Фундації DEJURE Ірина Шиба.

Нагадаємо, що у липні Верховна Рада за ініціативою Зеленського ухвалила кілька судових законів. Вони передбачають відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також очищення Вищої ради правосуддя.

У березні 2020 року Конституційний суд визнав частково неконституційною попередню спробу Зеленського провести судову реформу.

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