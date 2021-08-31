Поліція завершила розслідування щодо організатора кібермережі Avalanche

Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування щодо організатора кібермережі Avalanche37-річного мешканця Полтави Геннадія Капканова.

Мережа діяла упродовж семи років. За допомогою Avalanche зловмисники у різних країнах світу розміщували та розповсюджували різні типи шкідливого програмного забезпечення і незаконно заволодівали коштами потерпілих.

На даний час досудове розслідування завершено. Матеріали відкриті іншій стороні, інформує пресцентр МВС.

У ході досудового розслідування встановлено, що до складу групи увійшли громадяни України, Грузії та Румунії. Avalanche охоплювала складну всесвітню мережу серверів та була розроблена з метою забезпечення осіб, які вчиняли злочини у всесвітній мережі Інтернет, безпечною інфраструктурою доменів, через яку можна розміщувати та розповсюджувати різні типи шкідливого програмного забезпечення, перенаправляти трафік, що надходить із заражених комп’ютерів, і здійснювати махінації з відмивання коштів.

Поліцейські встановили, що з використанням мережі Avalanche шляхом інфікування комп’ютерів потерпілих шкідливим програмним забезпеченням, яке надавало доступ до розпорядження рахунками компаній, зловмисники заволоділи коштами суб’єктів господарської діяльності, які розташовані на території США.

"У такий спосіб, діючи у злочинній змові, зловмисники привласнили 721 тисячу доларів США. Гроші, отримані злочинним шляхом, зокрема 334,5 тис. доларів США, було легалізовано на території України шляхом проведення фінансових операцій через системи інтернет-розрахунків, відкритих на «підставних» осіб", - сказано в повідомленні.

У ході розслідування кримінального провадження та міжнародного правового співробітництва із залученням представників правоохоронних органів України, США, Німеччини, Румунії, Грузії та інших країн діяльність мережі Avalanche було ліквідовано у 2016 році. Тоді ж затримали й організатора.

Капкнов підозрюється у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж), ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 30 листопада 2016 року правоохоронці провели міжнародну спецоперацію ліквідації кібермережі Avalanche в Полтаві і затримали організатора - місцевого жителя Геннадія Капканова. 1 грудня Жовтневий районний суд Полтави відмовився заарештувати затриманого - і він втік. У лютому 2018 року Капканова знову затримали в Києві і відправили під варту.

Хакери Avalanche поширювали шкідливі програми, які використовувалися для розсилки спаму, крадіжки паролів, даних кредитних карт, DoS-атак і т.ін. Угруповання щодня контролювало близько 500 тис. заражених комп'ютерів по всьому світу.