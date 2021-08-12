Міністр оборони Литви: Листування МЗС вкрали минулого року, нинішня атака була безуспішною

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що хакерська атака, про яку повідомлялося в середу, була безуспішною, а листування МЗС було вкрадено під час злому в листопаді минулого року.

Про це литовський міністр сказав у четвер агентству BNS, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Ми хочемо уточнити, що кібернетичний злом був проведений у листопаді минулого року. Кібератаку також намагалися влаштувати вчора, але вона не була успішною", - сказав Анушаускас.

Він пов'язує цей злом з Росією.

"Ці активні угруповання хакерів, що діють у нашому регіоні, які влаштовують кібератаки, зламують бази даних, вони, як правило, пов'язані зі спецслужбами Росії", - сказав Анушаускас.

"Я думаю, що так", - відповів він на питання, чи пов'язує він і цей випад з Росією.

Напередодні президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що під час кібератаки на Міністерство закордонних справ (МЗС) стався витік засекреченої інформації.