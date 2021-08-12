Хакери викрали з МЗС Литви інформацію під грифом "секретно"

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що під час кібератаки на Міністерство закордонних справ (МЗС) стався витік засекреченої інформації.

"Ведеться розслідування. Поза всяким сумнівом, ми дамо оцінку шкоді, якої завдала ця кібератака. Однак є певні ознаки, які показують, що стався витік певної інформації. І це інформація з грифом "секретно", - сказав глава держави в четвер в інтерв'ю "Делфі".

За словами Науседи, витік цієї інформації "може завдати великої шкоди перш за все союзникам", однак не розкрив деталі.

Радниця президента Литви Аста Скайсгіріте у свою чергу підкреслила, що хакерський напад стався у вівторок, 10 серпня. Того ж дня сталися заворушення в таборі для мігрантів на полігоні Руднінкай та сутички біля Сейму.

"Занадто багато співпадінь, щоб вони були випадковими", - підкреслила вона.

Міністерство закордонних справ Литви у середу повідомило про спробу інформаційної кібератаки. Про це повідомили відповідні органи, почалось розслідування.