Північна Корея посилить співпрацю з Росією, щоб "протистояти загрозам США", - посол КНДР

Посол Північної Кореї в Російській Федерації Сін Хон Чхоль заявив, що мир на Корейському півострові може бути встановлений тільки після виведення військового контингенту США з Південної Кореї.

Про це він розповів в інтерв'ю російському інформагентству ТАСС.

"Поки американські війська базуються в Південній Кореї, головна причина періодичного погіршення ситуації на Корейському півострові не буде усунена", - заявив дипломат.

За його словами, для КНДР "життєво необхідно зміцнювати сили, які дозволять надійно стримувати зовнішню загрозу".

Чхоль зазначив, що Пхеньян має намір зміцнювати взаємодію з Москвою, щоб разом протистояти Вашингтону.

"Також ми будемо посилювати взаємодію між КНДР і РФ з метою протистояння США, які є загальною загрозою, і безперервно зміцнювати і розвивати на більш високому рівні стратегічні та традиційні відносини дружби між двома нашими країнами відповідно до вимог нового століття", - сказав посол.

"Ми будемо надавати більш потужний імпульс подальшому зміцненню сили... Тобто зміцненню державної обороноздатності і здатності нанесення потужного превентивного удару", - додав дипломат.

Нагадаємо, напруженість у відносинах між двома корейськими державами помітно посилилася після провалу саміту між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом у лютому 2019 року. Відтоді переговори між США та Північною Кореєю про згортання атомної програми КНДР зайшли в глухий кут.

КНДР вимкнула канали зв'язку з Південною Кореєю в червні 2020 року. Після цього було підірвано спільний офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон, створений у 2018 році для поліпшення відносин.

Наприкінці липня КНДР і Південна Корея почали відновлючати канали зв'язку. Однак, через два тижні після відновлення каналів, Північна Корея перестала відповідати на дзвінки.

У травні КНДР випустила серію заяв щодо невдоволеності політикою президента США Джо Байдена та його союзників. КНДР вважає, що коментарі Вашингтона відносно прав людини та ядерної програми є "доказом ворожої політики". А в березні віцепрезидентка Трудової партії Північої Кореї, сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон, оголосила застереження для США на тлі візиту топдипломатів адміністрації Байдена до Японії.