Техас збільшить штат медпрацівників у лікарнях через різкий спалах захворюваності на ковід

У лікарнях перебувають 10 000 техасців, із них 3000 госпіталізували за тиждень.

Губернатор Техасу Грег Еббот оголосив про спрямування додаткових 2500 медиків у лікарні через різке збільшення числа випадків коронавірусу в штаті. Кількість госпіталізацій нині збільшується швидше, ніж за весь час пандемії, пише Insider з посиланням на локальні медіа.

Станом на 10 серпня більше 10 000 техасців були госпіталізовані, 3000 з них - за останній тиждень.

Щонайменше 53 лікарні в Техасі вичерпали свої можливості з надання інтенсивної терапії. Деяким медзакладам довелося встановити медичні палатки, щоб впоратися з переповненістю.

Станом на 11 серпня, 53% техасців вакциновані повінстю, 64% отримали першу дозу. Еббот закликав населення вакцинуватися, щоб допомогти штату боротися з вірусом.

Нагадаємо, що в Штатах вакцинуватися від ковіду закликали і вагітних жінок. Оновлені рекомендації оприлюднені після того, як аналіз Центру з контролю і профілактики захворювань США нових даних про безпеку для 2500 жінок показав відсутність підвищеного ризику викидня у тих, хто отримав хоча б одну дозу вакцини Pfizer або Moderna до 20 тижнів вагітності. Аналіз показав, що частота викиднів становить близько 13%, що в межах норми.