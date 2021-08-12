Фото: dsns.gov.ua

Державна служба з надзвичайних ситуацій у четвер, 12 серпня, відправила в Литву 38 тонн колючого дроту. Це перша партія гуманітарної допомоги, яку Україна пообіцяла на минулому тижні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Більше 38 тонн гуманітарного вантажу відправилися сьогодні, 12 серпня, із України до Литви. Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів. Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів", - йдеться в повідомленні.

Тиждень тому Кабінет міністрів вирішив передати Литовській Республіці 100 кілометрів колючого дроту у вигляді гуманітарної допомоги.

Фото: dsns.gov.ua

Колючий дріт призначений для захисту кордону Литви з Білоруссю, який цього року почали масово переходити мігранти, завезені спеціально з цією метою режимом Олександра Лукашенка.