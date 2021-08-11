У смт Міжгір'я Хустського району Закарпатської області надзвичайники врятували трьох хлопчиків, які опинились посеред ріки через сильні опади.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Подія трапилась сьогодні близько 20 години.

“Діти 10 та 11 років пішли порибалити на річку Ріка, однак внаслідок сильного дощу вода почала прибувати і маленькі рибалки опинились серед бурхливої стихії. Вони почали кликати на допомогу, тож їх почули місцеві мешканці й викликали рятувальників”,- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, бійці ДСНС врятували дітей та передали до рук батьків. Діти відбулись переляком.

Нагадаємо, 5 серпня рятувальникам ДСНС, довелося рятувати 12-річного хлопця з одного із сіл на Вінничині, якій застряг у норі, яку вирив його собака.