Окупанти обстріляли села на Донбасі: загинув місцевий мешканець, українського військового поранено

Внаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий житель 1935-го року. Один військовий отримав вогнепальні осколкові поранення.

Протягом поточної доби, 11 серпня, в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС.

Біля Новомихайлівки та Новоселівки Другої російські окупанти вели вогонь по українських позиціях з артилерійських систем калібру 122-мм

Також з артилерійських систем калібру 122-мм окупанти здійснили обстріл населених пунктів Новомихайлівка та Новоселівка Друга.

Внаслідок обстрілу Новомихайлівки пошкоджена територія ферми та лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання.

“Внаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий житель 1935-го року народження та пошкоджені приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

На зухвалі дії ворога надана адекватна відповідь”, - йдеться у повідомленні.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 серпня, ворог 16 разів порушив режим припинення вогню, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.

В результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїни перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.