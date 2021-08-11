СБУ викрила депутатів Кіровоградщини на вимаганні коштів від бізнесменів

У трьох депутатів селищних рад у Кіровоградській області виявили незареєстровану вогнепальну зброю. Серед вилученого – пістолети з бойовими набоями і пристроєм для безшумної стрільби, повідомили в пресслужбі СБУ.

Фото: СБУ

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого використання виявлених засобів ураження для розхитування обстановки в регіоні напередодні Дня Незалежності України.

Зброю виявили під час розслідування провадження щодо причетності викритих депутатів до системної корупції. Серед організаторів протиправної діяльності – керівник обласного осередку однієї з політсил. За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, мова йде про депутатів партії "Свобода".

Фото: СБУ

"За даними слідства, депутати налагодили корупційний механізм одержання грошей від громадян, у тому числі підприємців. Встановлено, що учасники схеми вимагали 60 тисяч доларів від керівника комерційної структури у сфері енергетики, який підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах", – заявили в СБУ.

За гроші депутати обіцяли підприємцю сприяння у закритті відповідного провадження та уникнення від кримінальної відповідальності.

Двох зловмисників затримали після передачі всієї суми хабаря. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що днями у Кривому Розі викрили одне з найвпливовіших місцевих злочинних угрупувань, яке тероризувало бізнес більше ніж 10 років. До його складу переважно входили люди, які раніше неодноразово притягалися до відповідальності за особливо тяжкі злочини.