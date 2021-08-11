Одразу на п'яти загальновійськових полігонах України тривають командно-штабні тренування з командуванням Об’єднаних сил Збройних Сил України, до якого також залучені інші органи військового управління.

Наймасштабніші маневри відбулися на полігоні поблизу Миколаєва, інформує пресслужба Командування ОС ЗСУ.

Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, до тренувань також залучені органи управління від Національної гвардії, Служби безпеки, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту.

Практичні дії відпрацьовуються в умовах активного застосування противником високоточних засобів ураження та засобів радіоелектронної боротьби.

Під час навчань особлива увага приділяється відбиттю ударів умовного противника з повітря. Зокрема, висадці десантів умовного противника на оперативні аеродроми, боротьбі з диверсійно-розвідувальними групами тощо.

Під час активної фази до маневрів залучено винищувальну, штурмову, бомбардувальну, транспортну та безпілотну авіацію Повітряних Сил ЗСУ. Їхнім завданням є знищення засобів повітряного нападу противника, нанесення ударів по наземним об’єктам та авіаційна підтримка дій військ в ході виконання завдань.

Крім того по угрупованню умовного противника застосовано реактивні системи залпового вогню “Ураган“ та “Град”, а також ствольну артилерію.

Водночас, морські піхотинці та групи спеціального призначення за підтримки авіації та надводних сил відпрацювали питання посилення охорони та оборони острова Зміїний. Протитанкові підрозділи провели практичні стрільби прямою наводкою та ракетними комплексами по броньованим об’єктам противника.

Тренування триватиме до 13 серпня.

Як повідомляли, 9 серпня президент Володимир Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний і представив новопризначених командувачів у Збройних Силах України.