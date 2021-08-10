Оперативні командування "Південь" і "Захід" очолили генерал-майори Ковальчук та Мікац

Міністр оборони України Андрій Таран за погодженням президента призначив нових командувачів оперативних командувань "Південь", "Схід" і "Захід".

Командувачем ОК "Південь" Сухопутних військ ЗСУ став герой України, генерал-майор Андрій Ковальчук, повідомили в пресслужбі Міністерства оборони.

Фото: polissia.net Андрій Ковальчук

На початку АТО на сході України Ковальчук був начальником штабу 80-ї бригади. Тоді в червні-липні 2014 аеромобільно-десантна рота батальйонної тактичної групи бригади в боях звільнила Лиман, Миколаївку та Слов’янськ.

"Згодом підрозділи спільно деблокували Луганський аеропорт, при цьому полковник Андрій Ковальчук був поранений, проте продовжив виконувати завдання", – зазначили в міністерстві.

У серпні того року Ковальчук став командиром 80-ї бригади. Генерал-майор нагороджений за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а 10 жовтня 2015 року — орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

З березня 2016 року наказом міністра оборони був призначений на посаду начальника штабу — першого заступника командувача Високомобільних десантних військ ЗСУ.

Звання "Герой України" Андрію Ковальчуку було вручено Президентом України під час параду на Хрещатику з нагоди 25-ї річниці Незалежності України 24 серпня 2016 року.

Як випускник Національного університету оборони імені Івана Черняховського у 2018 році генерал-майор Андрій Ковальчук нагороджений Перехідним мечем королеви Великої Британії Єлизавети II.

Командувачем оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ призначено генерал-майора Олега Мікаца. Під його керівництвом 93-тя бригада брала активну участь в протистоянні проросійським збройним угрупованням та російським військам. Мікац вважається одним із ключових командирів у боях за Донецький аеропорт.

Фото: Міноборони Олег Мікац

"З вересня 2014 року Олег Мікац керував обороною Донецького аеропорту. Окрім безпосередньо оборони аеропорту, бійці 93-ї бригади виконували й інші завдання на передовій: 6 листопада 2014-го бригада разом із бійцями ДУК повернули під контроль України селище Опитне, а 19 листопада брали участь у відбитті в бойовиків важливої висоти поблизу аеропорту", – заявили в Міноборони.

Олег Мікац став першим українським генералом, який ніколи не служив в радянській армії. У березні 2017 року призначений на посаду заступника командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Командувачем оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ призначено полковника Сергія Літвінова.

"Пройшов шлях від командира танкового взводу танкової роти окремого танкового батальйону до начальника штабу — заступника командувача оперативного командування «Схід». Офіцер брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України", – зазначили в МО.

Сергій Літвінов за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм і зразкове виконання службових обов’язків нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України призначено полковника Володимира Коваля – кандидата військових наук. Він обіймав різні посади: начальника служби РХБЗ, провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу (проблем інженерного забезпечення, РХБЗ та екологічної безпеки) науково-дослідного управління (проблем всебічного забезпечення) Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, начальника воєнно-наукового відділу штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Президент представив командувачів під час візиту на о. Зміїний.

Фото: Міністерство оборони Представлення командувачів

Нагадаємо, президент призначив нового командувача Повітряних сил – Миколу Олещука. Олещук до цього був начальником штабу - першим заступником командира Повітряного командування "Схід". Новим командувачем Десантно-штурмових військ (ДШВ) призначений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Максим Миргородський.