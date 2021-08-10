Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ

Попередній командувач Сергій Дроздов перебував на цій посаді з 2015 року.

Президент Володимир Зеленський звільнив з посали командувача Повітряних сил Збройних сил України Сергія Дроздова.

Про це йдеться в указі 344/2021, опублікованому на сайті Офісу президента.

Генерал-майор Сергій Дроздов займав цю посаду з липня 2015 року. Дроздов має підозру в справі про авіакатастрофу АН-26 під Чугуєвим, у якій загинули 26 військовослужбовців.

Наступним указом Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил – Миколу Олещука. Олещук до цього був начальником штабу - першим заступником командира Повітряного командування "Схід".

Микола Олещук

Нагадаємо, вчора Зеленський також призначив нового командувача Десантно-штурмових військ. Ним став командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Максим Миргородський.