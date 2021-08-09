Україна готова оборонятися у разі повномасштабного вторгнення, - Головнокомандувач ЗСУ

Сьогодні відбулось командно-штабне тренування з Командуванням об’єднаних сил та іншими органами військового управління Збройних Сил України.

Україна готова до відбиття атаки противника як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об’єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об’єктів.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Валерій Залужний.

Така заява пролунала в контексті командно-штабних тренувань, які відбулися сьогодні. Маневри були проведені одночасно на п’яти загальновійськових полігонах за участі підрозділів всіх видів та окремих родів військ ЗС України.

Учасники навчань відпрацювали питання щодо управління військовими частинами та підрозділами в ході наступальної операції угрупування військ в урбанізованій місцевості. У ході навчання засоби протиповітряної оборони тренувалися відбивати повітряний напад противника, а екіпажі армійської авіації здійснювали авіаційну підтримку наземних сил та забезпечували висадку тактичного десанту комбінованим способом.

“Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об’єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об’єктів, зокрема оперативних аеродромів, – наводить слова Залужного Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України.