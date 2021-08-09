Українські правоохоронні органи затримали в порту "Південний" (місто Южне, Одеська область) 60 кг кокаїну з Еквадору. Брикети з наркотиками були сховані у технологічних порожнинах морського рефрижераторного контейнеру з бананами.
Про це повідомляється на сайтах СБУ, поліції та Офісу генпрокурора.
За підозрою в контрабанді затримано трьох громадян Албанії, Румунії та України, які можуть бути причетні до італійського мафіозного угрупування "Ндрангета". Одного спіймали безпосередньо біля порту, його спільників - на промисловому ринку в Одеській області.
Правоохоронці вважають, що наркотики збирались переправити до країн Європейського Союзу.
Вартість затриманої партії - 10 млн доларів за цінами "чорного ринку".
Затриманим збираються повідомити про підозру за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів) і ст.307 (незаконне зберігання наркотиків) Кримінального кодексу України та обрати запобіжні заходи.
Нагадаємо, що у кінці липня на складі в Києві знайшли 368 кг героїну вартістю мільярд гривень.