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В партії бананів з Еквадору знайшли 60 кг кокаїну, затримані контрабандисти можуть бути причетні до італійської мафії

Затримано трьох громадян Албанії, Румунії та України.

Фото: npu.gov.ua

Українські правоохоронні органи затримали в порту "Південний" (місто Южне, Одеська область) 60 кг кокаїну з Еквадору. Брикети з наркотиками були сховані у технологічних порожнинах морського рефрижераторного контейнеру з бананами.

Про це повідомляється на сайтах СБУ, поліції та Офісу генпрокурора.

За підозрою в контрабанді затримано трьох громадян Албанії, Румунії та України, які можуть бути причетні до італійського мафіозного угрупування "Ндрангета". Одного спіймали безпосередньо біля порту, його спільників - на промисловому ринку в Одеській області.

Правоохоронці вважають, що наркотики збирались переправити до країн Європейського Союзу.

Вартість затриманої партії - 10 млн доларів за цінами "чорного ринку".

Фото: npu.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Затриманим збираються повідомити про підозру за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів) і ст.307 (незаконне зберігання наркотиків) Кримінального кодексу України та обрати запобіжні заходи.

Нагадаємо, що у кінці липня на складі в Києві знайшли 368 кг героїну вартістю мільярд гривень.

Фото: npu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

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