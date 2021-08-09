Російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

Протягом минулої доби, 8 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає, інформує пресслужба Міністерства оборони.

Учора поблизу Світлодарська ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Новоолександрівки противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 9 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, протягом суботи, 7 серпня, в районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Загинув український військовий, двоє отримали поранення.