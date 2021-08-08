Зеленський: смерть Ройтбурда – велика втрата для українського мистецтва

"Він назавжди залишиться в наших серцях, а його полотна – нашим культурним спадком".

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через смерть художника і директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

“На цій посаді Олександр Анатолійович власним прикладом довів, що музей можна зробити мистецьким простором, цікавим для широкої аудиторії. Просто потрібно підходити до своєї справи з душею та не боятися експериментувати!”, – написав президент у соцмережі Facebook.

Він зауважив, що митець не боявся експериментів і у власній творчості. “Його роботи сповнені любові, жаги до життя, часто – іронії і навіть самоіронії. Смерть художника – велика втрата для українського мистецтва. Але він назавжди залишиться в наших серцях, а його полотна – нашим культурним спадком. Співчуття рідним і близьким та всім прихильникам творчості Олександра Ройтбурда. Вічна пам'ять”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, Олександр Ройтбурд помер на 60-му році життя. 59-річний митець тривалий час боровся з важким захворюванням.

Він вважається одним із основних художників "української нової хвилі" – постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980-1990-хх роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення Незалежності.

З березня 2018 року Ройтбурд очолював Одеський художній музей, однак його призначення викликало чимало суперечок. Він виграв конкурс, але місцеві депутати чинили спротив його призначенню і не підтримали його на голосуванні.

4 вересня 2019 року Одеська облрада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею Ройтбурдом. Він одразу заявив, що буде оскаржувати це рішення у суді і пізніше виграв суд у першій інстанції. Міністерство культури назвало рішення облради безпідставним. Під міською радою на підтримки митця проходили масштабні мітинги.

Одеська ОДА при цьому не стала розривати контракт з художником і він продовжував виконувати свої обов'язки директора.

2 червня Апеляційний суд підтримав звільнення Ройтбурда.

4 червня Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформаційної політики України. Після призначення Ткаченко заявив, що рішення про звільнення Ройтбурда було політичним.

2 червня 2021 Верховний суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Lb.ua підготував серію розмов із Олександром Ройтбурдом, записані протягом останніх 12 років.