Ткаченко поддержал Ройтбурда

Новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил о готовности поддержать директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

В своем фейсбуке Ткаяенко сообщил, что 9 июня свяжется с Одесским областным советом относительно ситуации с увольнением Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

"Учитывая игнорирование всех фактов, предполагаю, что решение Одесского облсовета об освобождении его от должности через апелляционный суд был политическим и связано с личными мотивами. Любую поддержку, которую мы можем предоставить Александру в рамках полномочий министерства и закона - гарантирую. Со вторника, 9 июня, уже как министр культуры, свяжусь с облсоветом. Надеюсь, найдем решение в пользу культуры, а не политики", - написал министр культуры.

Напомним, 4 сентября 2019 года Одесский облсовет досрочно расторг контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. Он сразу заявил, что будет оспаривать это решение в суде и позже выиграл суд в первой инстанции. Министерство культуры назвал решение облсовета безосновательным.

Одесская ОГА при этом не стала разрывать контракт с художником и он продолжал выполнять свои обязанности директора.

2 июня Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда.

4 июня Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко новым министром культуры и информационной политики Украины.

Накануне назначения Ткаченко обещает не допустить увольнения Ройтбурда из Одесского художественного музея.