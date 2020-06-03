В Киеве проходит прощание с композитором Мирославом Скориком

Фото: Lb.ua

В патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви в Киеве проходит прощание с композитором Мирославом Скориком, который умер в понедельник.

Как сообщает корреспондент LB.ua, утром панихиду по Скорику отслужил предстоятель церкви Святослав Шевчук. Вечером еще одно заупокойное богослужение проведет владыка Иосиф Милян.

В течение дня в соборе проходят поминальные мероприятия. Среди тех, кто пришел попрощаться со знаменитым композитором, были политики Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко.

После этого тело Скорика отвезут во Львов, где он будет похоронен 5 июня на Лычаковском кладбище.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Глава УГКЦ Святослав Шевчук и вдова Адриана Скорик во время церемонии прощания

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, что Скорику был 81 год.

Это известный украинский композитор и музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии имени Шевченко, обладатель нескольких орденов за заслуги. Он автор многих камерно-инструментальных произведений, нескольких балетов и оперы "Моисей". Самой известной композицией Мирослава Скорика является "Мелодия", которую называют духовным гимном Украины.