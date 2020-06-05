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В одном из крупнейших музеев Австрии появился аудиогид на украинском языке

Еще один готовят для художественного музея в Риге. 

В одном из крупнейших музеев Австрии появился аудиогид на украинском языке
Фото: EPA/UPG

В одном из крупнейших музеев Австрии - художественной галерее Альбертина в Вене - появился аудиогид на украинском языке.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Запуск аудиогида был инициативой первой леди Елены Зеленской. Его переводили и записывали в течение четырех месяцев.

Аудиогид содержит историю создания и интересные подробности о шедеврах мирового классического модерна из музейных экспозиций "От Моне до Пикассо", в которые входят произведения Моне, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Синьяка, Матисса, Мунка, Пикассо, Модильяни, Шагала, Малевича, Кокошки и других.

На украинском можно прослушать экскурсию по парадным залам дворца, построенного в стиле классицизма, который воссоздает культуру эпохи Габсбургов.

Аудиогид будет доступен и для запланированной на конец августа выставки произведений из частной коллекции французского модерна Ханлозера, на которой будут представлены работы Ван Гога, Сезанна, Годлера.

Это не последний аудиогид, созданный по инициативе Реленской. Заканчивается звукозапись экскурсии на украинском для Латвийского национального художественного музея, готовится еще несколько переводов и параллельно идут переговоры с другими музеями.

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