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Умер российский актер Михаил Кокшенов

Он не появлялся на публике с 2017 года после инсульта.

Умер российский актер Михаил Кокшенов
Фото: TV Center

Известный советский и российский актер Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет. О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева в фейсбуке.

В 2017 году Кокшенов перенес инсульт, с тех пор на публике не появлялся, пишет "РИА Новости".

Кокшенов сыграл более чем в ста фильмах. Дебютировал на экране в 1957 году в фильме "Высота". 

Известен по ролям в лентах "Женя, Женечка и "Катюша"", "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

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