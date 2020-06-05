Умер российский актер Михаил Кокшенов

Он не появлялся на публике с 2017 года после инсульта.

Известный советский и российский актер Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет. О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева в фейсбуке.

В 2017 году Кокшенов перенес инсульт, с тех пор на публике не появлялся, пишет "РИА Новости".

Кокшенов сыграл более чем в ста фильмах. Дебютировал на экране в 1957 году в фильме "Высота".

Известен по ролям в лентах "Женя, Женечка и "Катюша"", "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".