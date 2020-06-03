Парламентский профильный комитет рекомендовал Ткаченко к назначению на должность министра культуры

Завтра за его назначение будут голосовать в зале Рады.

Парламентский комитет во вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал назначить нардепа от "Слуги народа" и главу этого комитета Александра Ткаченко министром культуры и информполитики. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава пресс-офиса "СН" Евгения Кравчук.

"Завтра - голосование в зале", - добавила она.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Информация о возможном назначении Ткаченко министром культуры появилась 1 июня, после того, как фракция "Слуга народа" поддержала его кандидатуру.

В "СН" сообщили, что после вступления на должность министра вместо него председателем комитета по вопросам информполитики будут рекомендовать Никиту Потураева.

Ткаченко, отвечая на вопрос журналистов о планах в случае назначения, сообщил, что прежде всего будет заниматься решением неотложных финансовых проблем министерства и завершит реформирование отрасли.

3 июня Кабмин внес в Раду проект постановления о назначении Ткаченко министром.

Напомним, что до утверждения Ткаченко на заседании фракции заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк в комментарии LB.ua сообщил, что в Офисе президента хотят сформировать шорт-лист из трех кандидатов на должность главы Минкультуры.

При этом он отказался называть конкретные фамилии кандидатур, которые рассматриваются на пост. "Мы думаем не только о министре, а о команде в целом", – добавил Костюк.

Он рассказал, что в ОП проводят консультации с "большим кругом" представителей культурной среды и просят, чтобы каждый порекомендовал кандидатов в министры.