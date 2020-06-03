Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
ГлавнаяПолитика

Парламентский профильный комитет рекомендовал Ткаченко к назначению на должность министра культуры

Завтра за его назначение будут голосовать в зале Рады. 

Парламентский комитет во вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал назначить нардепа от "Слуги народа" и главу этого комитета Александра Ткаченко министром культуры и информполитики. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава пресс-офиса "СН" Евгения Кравчук.

"Завтра - голосование в зале", - добавила она.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Информация о возможном назначении Ткаченко министром культуры появилась 1 июня, после того, как фракция "Слуга народа" поддержала его кандидатуру

В "СН" сообщили, что после вступления на должность министра вместо него председателем комитета по вопросам информполитики будут рекомендовать Никиту Потураева.

Ткаченко, отвечая на вопрос журналистов о планах в случае назначения, сообщил, что прежде всего будет заниматься решением неотложных финансовых проблем министерства и завершит реформирование отрасли.

3 июня Кабмин внес в Раду проект постановления о назначении Ткаченко министром. 

Напомним, что до утверждения Ткаченко на заседании фракции заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк в комментарии LB.ua сообщил, что в Офисе президента хотят сформировать шорт-лист из трех кандидатов на должность главы Минкультуры.

При этом он отказался называть конкретные фамилии кандидатур, которые рассматриваются на пост. "Мы думаем не только о министре, а о команде в целом", – добавил Костюк. 

Он рассказал, что в ОП проводят консультации с "большим кругом" представителей культурной среды и просят, чтобы каждый порекомендовал кандидатов в министры.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также