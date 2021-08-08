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Без світла залишаються села та містечка у 7 областях

Знеструмлено 55 населених пунктів.

Без світла залишаються села та містечка у 7 областях
Фото: yavoriv-info.com.ua

В Україні без електропостачання досі залишаються 55 населених пунктів у 7 областях.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

У Полтавській області без світла є 17 населених пунктів, у Сумській – 10, у Чернігівській – 9, у Черкаській – 7, у Донецькій – 6, у Кіровоградській – 4 та в Одеській – 2.

В Одеській області залишаються підтопленими 12 дворів, на Кіровоградщині облаштовано 3 тимчасових покрівлі.

Жертв та постраждалих немає.

Протягом доби від ДСНС залучалося 81 особа та 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, внаслідок буревію, що пройшов в ніч з 5 на 6 серпня на Поділлі, пошкоджено споруди Камянець-Подільського замку. Зокрема, шквальний вітер зірвав дах вежі XV століття і пошкодив покриття корпусу.

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