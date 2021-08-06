До зведеного загону увійшли вогнеборці з дев'яти областей України та Києва.

Фото: mvs.gov.ua

Зведений загін українських вогнеборців вирушив до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"На виконання завдання Президента Володимира Зеленського, Уряд на позачерговому засіданні схвалив протокольне рішення про направлення до Греції сотні досвідчених рятувальників з усієї країни", - написав голова уряду у своєму телеграм-каналі.

"Україна завжди готова допомогти й підтримати наших партнерів. Бажаємо Греції якнайшвидше приборкати руйнівну стихію", - додав він.

Оновлення. 6 серпня сотня рятувальників ДСНС із необхідним обладнанням вилетіли до Греції з аеропорту "Київ".

Як повідомляє пресцентр МВС, грецьким вогнеборцям допомагатимуть рятувальники з дев'яти областей України та м. Києва.

"Усі ви маєте досвід боротьби із вогнем у Зоні відчуження, на Харківщині, Луганщині. Зараз він потрібен нашим грецьким колегам. Я вам бажаю успіхів та сил для цієї боротьби. Які б перед вами не стояли завдання, головне пам'ятайте про безпеку. Повертайтесь цілими та неушкодженими додому, до своїх рідних", - сказав, звертаючись до них, голова ДСНС Микола Чечоткін.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Як повідомляли, лісові пожежі у Греції підібрались до руїн Олімпії.

За два дні в Греції зафіксували понад сто лісових пожеж. Тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі біля Афін. З опіками госпіталізували кількох рятувальників.

Серед постраждалих у лісових пожежах в Греції українців немає.

Нагадаємо, авіакомпанія "Українські вертольоти" направила 4 гелікоптери до Туреччини для допомоги у гасінні лісових пожеж. Раніше Україна надала Туреччині два пожежні літаки Ан-32П із складу авіації ДСНС України.