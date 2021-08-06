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Окупанти із забороненої зброї обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Галицинівки

Ворог випустив 20 снарядів з артилерійських систем калібру 122 мм.

Окупанти із забороненої зброї обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Галицинівки
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Українська сторона Спільного центру координації й контролю вкотре зафіксувала грубе порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, 5 серпня із сьомої до восьмої години ранку збройними формуваннями РФ з тимчасово окупованого населеного пункту Старомихайлівка був здійснений обстріл околиці населеного пункту Галицинівка із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а саме артилерійських систем калібру 122 мм (20 снарядів).

"У результаті проведеної УС СЦКК верифікації даного обстрілу були виявлені місця попадань та розривів снарядів на сільськогосподарських угіддях та на ґрунтовій дорозі поблизу населеного пункту Галицинівка", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Українській стороні СЦКК наголошують, що такі дії російських окупаційних військ спрямовані на подальшу ескалацію ситуації по всій лінії розмежування сторін.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 5 серпня російські найманці обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці. Прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній та поранена людина - місцевий мешканець 1965 року народження.

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