Рятувальникам ДСНС у четвер, 5 серпня, довелося рятувати 12-річного хлопця з одного із сіл на Вінничині, якій застряг у норі, яку вирив його собака.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Курйозний випадок стався у селі Крутогроб недалеко від Гайсина.

"Граючись на подвір’ї, малий вирішив «виміряти» глибину нори, яку вирив його собака та сам застряг у ній. Ніжки хлопчини були в такому положенні, що батьки просто боялися самостійно вивільняти малого аби не завдати йому шкоди. Бійці аварійно-рятувального відділення м.Гайсин швидко прибули на виклик та вивільнили хлопчика з «пастки». Хлопчик не травмувався", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали батьків стежити за дозвіллям дітей та не дозволяти їх гратися у не призначених для цього місцях.

Нагадаємо, два роки тому у Мерефі Харківської області довелося рятувати дитину, яка застрягла в барабані пральної машини і не могла вибратися.