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У США ​Apple просканує зображення та повідомлення в iPhone на предмет сексуального насильства над дітьми

Останні зміни з'являться вже цього року як частина оновлень операційного програмного забезпечення.

У США ​Apple просканує зображення та повідомлення в iPhone на предмет сексуального насильства над дітьми
Фото: hightech.fm

Apple просканує зображення та зашифровані повідомлення в iPhone в США на предмет сексуального насильства над дітьми.

Про це повідомляє AP з посиланням на провідного дослідника криптографії з Університету Джона Гопкінса Метью Гріна.

Зазначається, що останні зміни з'являться вже цього року як частина оновлень операційного програмного забезпечення для iPhone, Mac і Apple Watch. Для цього використають інструмент neuralMatch, призначений для виявлення відомих зображень сексуального насильства над дітьми. Він скануватиме зображення перед їх завантаженням в iCloud. Якщо neuralMatch знайде збіг, зображення перегляне людина.

У разі підтвердження дитячої порнографії, обліковий запис користувача відключать і повідомлять Національний центр зниклих безвісти і експлуатованих дітей.

Метью Грін також попередив, що систему можна використовувати для фальсифікації невинних людей, відправляючи їм, зображення.

Apple була однією з перших великих компаній, що впровадили "наскрізне" шифрування, при якому повідомлення можуть прочитати лише їх відправники та одержувачі. Однак, правоохоронні органи тривалий час вимагали від компанії доступу до цієї інформації для розслідування таких злочинів, як тероризм або сексуальна експлуатація дітей.

Нагадаємо, в Україні мають намір створити Центр правосуддя для дітей, які постраждали від сексуального насильства. Повідомлялося, що проєкт буде запущений вже у вересні цього року в Київській області.

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