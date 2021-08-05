Інцидент трапився 30 липня приблизно за дві морські милі від берега.

Російський атомний підводний човен "Орел", який здійснював перехід із Санкт-Петербурга разом з кораблями супроводу, на деякий час втратив хід біля узбережжя Данії. Інцидент трапився 30 липня приблизно за дві морські милі від берега.

Про це повідомили ВМС Данії у фейсбуці.

Екіпаж данського сторожового корабля "Діана", який супроводжував російську групу кораблів, назвав ситуацію "драматичною".

"Супровід з Балтійського моря увійде в історію як драматичний і захопливий, оскільки в атомного підводного човна "Орел" класу "Оскар-II" були проблеми з тягою і він втратив хід у районі Сейоре, де почав дрейфувати зі швидкістю 1,5 вузла в бік острова", - йдеться в повідомленні.

"Ми зв'язалися з ним і запропонували свою допомогу, від якої він відмовився, що не дивно", - повідомили данські моряки.

Через деякий час підводний човен знову запустив двигуни. Спочатку він ішов у надводному положенні, але потім занурився під воду.

Нагадаємо, у липні 2019 року в Росії через пожежу на військовому глибоководному апараті загинули 14 людей.