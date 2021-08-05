Суд заочно арештував ще 13 російських літаків за рейси в Крим

Український суд заочно арештував ще 13 російських літаків Airbus, на яких виконувались рейси в окупований Крим однією з авіакомпаній. Загальна кількість повітряних суден, на які накладено арешти, становить уже 224 одиниці.

Про це повідомила прокуратура АР Крим і м. Севастополя.

Літаки арештували в рамках кримінального провадження, яке розслідують за ч. 2 ст.332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон), ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів) та ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України.

Слідчі встановили, що ці літаки з 2019 року незаконно використовувались для здійснення пасажирських перевезень через державний кордон України з порушенням норм міжнародного та українського законодавства.

Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями в Крим розглядається як кримінальне правопорушення, бо ще в березні 2014 року Україна закрила повітряний простір над ним.

Попри заборону, не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення на окупований півострів.

Нагадаємо, що попередню партію літаків заочно арештували у квітні.