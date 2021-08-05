Суд скасував вирок за хабар ексголові Сколе Володимиру Москалю

Львівський апеляційний суд скасував вирок ексголові Сколе Володимиру Москалю та колишній директорці КП «Сколівське житлово-комунальне господарство» Ганні Зінкевич-Домбровській. У 2018 році їх засудили до 6,5 і 5,5 років ув’язнення відповідно за хабар у 18 тис. грн. Про це повідомляють «Наші Гроші. Львів».

У 2015 році Сколівська міська рада оголосила конкурс на оренду приміщення площею 150,8 м2. Тодішня юридична консультантка Сколівської міськради Ганна Зінкевич-Домбровська повідомила директорові ТОВ «Вадімір Компані», яке хотіло відкрити в приміщенні магазин, про необхідність сплати 18 тис. грн. За ці гроші в міськраді обіцяли посприяти у перемозі в конкурсі й у подальшому – у викупі цього приміщення.

Згодом директор компанії передав гроші Ганні Зінкевич-Домбровській, яка потім розділила їх з Володимиром Москалем. В свою чергу міський голова підписав рішення виконкому, відповідно до якого ТОВ «Вадімір Компані» визнано переможцем у конкурсі, якого насправді не було.

Того ж року Володимира Мокаля та Ганну Зінкевич-Домбровську затримали за підозрою в отриманні хабара 18 тис. грн. Згодом Галицький районний суд відпустив Москаля під заставу 48 тисяч гривень та відсторонив на два місяці від посади міського голови. У 2018 році Стрийський міськрайонний суд визнав посадовців винними у підробленні документів і отриманні хабаря та призначив Володимиру Москалю 6,5 років ув’язнення, а юридичній консультантці міськради – 5,5 років із конфіскацією майна. На це рішення засудженні подали апеляцію.

Під час судового засідання Львівського апеляційного суду 28 липня адвокати обвинувачених стверджували, що вирок ґрунтується на недопустимих доказах. Суд підтвердив, що протокол ідентифікацій та помічення грошей склали з порушеннями, а деякі докази здобули з порушенням прав людини. Свідчення свідків, які бачили, як Володимир Москаль викидав гроші біля Сколівської міськради, апеляційний суд також визнав недостатніми, як і низку інших.

Крім цього, попри призначені судом два роки позбавлення волі, ексмера Сколе неможливо притягнути до відповідальності за підроблення рішення виконкому, оскільки закінчився термін притягнення його до відповідальності за цим злочином. Тож колегія суддів Львівського апеляційного суду постановила закрити кримінальне провадження і скасувати вирок. Також суд повернув 97 тис. грн застави за Володимира Москаля і 25 тис. грн – за Ганну Зінкевич-Домбровську.

Цю ухвалу можна оскаржити у Верховному Суді.

Додамо, що у 2018 році, за півроку після вироку про хабар у 18 тис. грн, мера Сколе Володимира Москаля вдруге затримали на хабарі 68,7 тис. грн. Він вимагав переоформити право власності на об'єкт нерухомості на свою матір.