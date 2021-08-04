Суд залишив майно Клюєва під арештом

Шевченківський районний суд Києва відмовився знімати арешт із майна колишнього голови Адміністрації президента Андрія Клюєва.

Про це повідомляє ГО "Адвокатська дорадча група".

"Шевченківський суд 4 серпня 2021 року відмовив у задоволенні клопотання про зняття арешту з майна Андрія Клюєва", - йдеться у повідомленні на сторінці групи у фейсбуці.

З 24 січня по 25 лютого 2014 року Клюєв був головою адміністрації президента, до цього - секретарем РНБО.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 21 січня 2021 року він фігурує як один з високопосадовців, щодо якого ведеться розслідування серед тих, хто "підозрюється в підготовці та реалізації навмисної стратегії, спрямованої на припинення та подальше запобігання протестам на Майдані з застосуванням непропорційної сили проти протестувальників, а також у застосуванні до них довільних арештів і жорстокого поводження”.

Андрія Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013 року. На момент розстрілу протестувальників Клюєв очолював Адміністрацію президента Януковича, він утік з України 28 лютого 2018 року. У березні 2019 року Євросоюз зняв санкції проти Клюєва, у квітні Інтерпол припинив його розшук.

У лютому 2020-го Антикорупційний суд скасував заочний арешт Андрія Клюєва.