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НАБУ повідомило про затримання Чауса

До засідання суду, яке призначене на завтра, Чаус перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під час його візиту до лікарні "Феофанія".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Щойно у лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Чаусу вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити Вищий антикорупційний суд. Засідання у справі призначено на 14 годину.

"До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання", - наголосили у НАБУ.

Нагадаємо, що колишній суддя з 2017 року ховався від НАБУ в Молдові, але на початку квітня Чаус зник у центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням. Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчать, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.

Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.

30 липня Чаус несподівано знайшовся у одному з сіл Вінницької області, звідки його відвезли у Київ співробітники СБУ. Відтоді його місцеперебування не повідомлялось.

За словами адвоката Ростислава Кравця, екссуддя не є поки що затриманим і має статус підозрюваного у справі НАБУ про хабарництво та статус постраждалого у справі СБУ про викрадення.

Клопотання про обрання запобіжного заходу для Чауса Вищий антикорупційний суд розглядатиме у середу, 4 серпня.

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