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Ватажка бойовиків Безлера судитимуть в Україні за вбивства та катування

Дії обвинуваченого кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.

Ватажка бойовиків Безлера судитимуть в Україні за вбивства та катування
Фото: www.from-ua.com

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно ватажка одного з незаконних збройних формувань так званої “ДНР” Ігоря Безлера за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідчих і контррозвідників СБУ, у червні 2014 року у місті Горлівка, що на Донеччині, зловмисник очолив угруповання бойовиків.

Встановлено, що разом зі своїми спільниками він організував та керував викраденням і катуванням місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого.

Крім того, у липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом ватажка угруповання бойовики катували та вбили незаконно затриманого чоловіка.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни. Ці дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

За вчинення інкримінованих обвинуваченому особливо тяжких злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачене максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що Безлер (на прізвисько "Бєс") керував горлівськими бойовиками з весни по осінь 2014 року. 1 листопада 2014 року один із ватажків бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив, що Безлер "подав у відставку і знаходиться в запасі, на Кримському півострові". За день до цього Генеральна прокуратура України винесла Безлеру і Гіркіну підозри в умисних вбивствах і тортурах.

За даними Bellingcat, пізніше Безлер отримав новий паспорт на ім'я Ігоря Миколайовича Берегового (дата народження – 30 грудня 1965 року) і тепер живе в Сімферополі.

Нагадаємо, що минулого року контррозвідка СБУ затримала в Маріуполі бойовика з групи Ігоря "Бєса" Безлера.

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