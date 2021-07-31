НАЗК виявило ознаки кримінальних порушень у 12 деклараціях, зокрема нардепів і судді ВСУ

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального або адміністративного правопорушення у 64 з 294 перевірених електронних декларацій.

Про це повідомила пресслужба Антикорупційного агентства.

Загальна сума недостовірних відомостей у грошовому вираженні у перевірених деклараціях склала понад 255 млн грн.

У 52 деклараціях виявили ознаки адміністративного порушення, посадовці не зазначили майна на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. грн до 1,1 млн грн). Відповідні адміністративні протоколи будуть направлені до суду.

У 12 деклараціях – НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення, тобто посадовці не зазначили майна на суму понад 1,1 млн грн.

Результати перевірки НАЗК направить до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції: НАБУ, Національної поліції України чи ДБР. Серед декларантів з порушеннями – народні депутати, суддя Верховного Суду України, обласні посадовці.

Нагадаємо, з початку 2021 року до перевірки взято 936 декларацій.

З 2017 по 2019 рік Національне агентство з питань запобігання корупції провело 2123 повні перевірки декларацій чиновників. У 99% випадків, або в 2106 чиновників виявили порушення.