Делегати з'їзду "Голосу" висловили підтримку Кірі Рудик

Питання довіри голові партії було поставлено на голосування під час з'їзду.

На з'їзді партії "Голос" її лідерка Кіра Рудик відзвітувала про роботу з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку політсили.

Про це повідомила пресслужба "Голосу".

Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії.

У пресслужбі заявили, що 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії.

"Наразі з'їзд продовжує свою роботу та перейшов до розгляду інших питань, важливих для розвитку партії та заявлених у порядку денному", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні кілька депутатів "Голосу" ухвалили рішення вийти з партії.

Напередодні з'їзду 29 липня стало відомо, що його формат буде закритим для преси. У коментарі LB нардеп фракції Ярослав Юрчишин заявив, що застосували обмежений доступ навіть для членів партії на з’їзд. А саме: "Одна людина від партійного осередку, яку обрали на партійній конференції. Та ще по дві людини, яких затвердило керівництво партії особисто, але без права голосу на з'їзді. По суті, буде голосувати лише один делегат від кожного осередку". Водночас він визнав, що такий принцип "селекції" делегатів не суперечить статуту "Голосу".

У червні десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції. Вони вирішили створити власне об'єднання, водночас залишаючись у складі фракції.

У липні нардепка від фракції "Голос" в парламенті Олександра Устінова заявила про зміну керівника фракції з Ярослава Железняка на Романа Костенка (в якості в.о.). Утім сам Железняк заперечує, що таке рішення було ухвалено згідно з вимогами статуту.

Згодом Регламентний комітет Ради роз'яснив ситуацію із заявами про звільнення Железняка з позиції голови фракції "Голос". За словами джерел у комітеті, зміни голови фракції "Голос" не відбулось через недостатню кількість голосів і порушення процедури.