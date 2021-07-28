Рух "Чесно" запустив виставку чорного піару

У віртуальному музеї зібрали кейси від 90-х до 2021 року.

Рух "Чесно" виклав у інтернеті колекцію прикладів чорного піару - від 90-х років до кампанії проти одного з депутатів Київської міськради, яка розгорнулася днями.

Про це повідомляється на сайті "Чесно".

Виставку приурочили до дня піарника.

"У кожної професії є свої червоні лінії та стандарти. У гонитві за перемогою технологи, які працюють на політиків, вдаються до прийомів фейкової соціології або просто поширюють фейки про своїх опонентів. “Чорнуха” вкидається в останні дні виборчої кампанії, щоб у конкурента не було шансів спростувати інформацію і донести спростування до виборця. Але навіть фейки не є найгіршим проявом чорного піару. Деякі технологи готові створювати образи, які нищать суверенітет держави або карбують жахливі стереотипи", – розповіла про виставку координаторка віртуального "Музею агітації та політичного трешу" Оксана Галькевич.

За оцінкою експертів руху, однією з найбрудніших стала президентська кампанія 2004 року, коли технологи Януковича розкололи країну на "три сорти". Тоді ж політтехнологи Януковича асоціювали "помаранчевих" з агресією та насильством, а проросійський лідер був показаний рятівником і захисником жителів Півдня і Сходу.

"Остання президентська кампанія не була винятком. Причому з боку обох головних конкурентів. Тоді поширювали листівки, що за умови виграшу Зеленського втратимо безвіз, якщо виграє Порошенко – продовжиться війна. Наслідки кампанії, яка була спрямована на жорстку поляризацію електорату, можна бачити і досі, коли два табори прихильників з’ясовують стосунки у соцмережах. Політики і технологи мають замислитись над тим, що їхні кампанії не мають розколювати суспільство. Їхня тимчасова вигода несе неспівмірну шкоду суспільству, яке, особливо в часи війни, має бути єдиним і стійким", - розказала Галькевич.

Детальніше про виставку читайте у статті "Хроніки чорного піару в Україні".