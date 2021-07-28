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Тимошенко пропонує винести на засідання РНБО і питання вартості газу

Лідер «Батьківщини» порадила владі дослухатися до думки людей, щоб ухвалювати правильні рішення.

Тимошенко пропонує винести на засідання РНБО і питання вартості газу
Фото: Lb.ua

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала узвалити на засіданні РНБО рішення про направлення на потреби людей українського газу та зниження втричі його вартості. Про це вона написала на своїй Фейсбук-сторінці.

«Добре, звісно, що у владі є особистості, здатні прислухатися до конструктивної критики та слідувати порадам. Погано, що влада спочатку створює проблему, а після того, як її тицьнуть носом, береться героїчно боротися зі своїми ж прорахунками», – зауважила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» порадила владі дослухатися до думки людей, щоб ухвалювати правильні рішення.

«Тоді й українцям житиметься краще, і РНБО займатиметься властивими їй функціями, а не працюватиме «пожежною командою», руками якої намагаються рятувати країну від непрофесійності виконавчої влади», – переконана Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, тариф на електроенергію в Україні не буде підвищуватися з 1 серпня - держава має намір продовжити утримувати його на рівні 1,68 грн за КВт на годину. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Це питання вирішили винести на засідання РНБО.

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