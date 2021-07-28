П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає, що після здобуття Томосу про автокефалію Православна Церква України увійшла рівною серед рівних до родини Церков-Сестер і її визнання в світі продовжується. Про це він заявив у відеозверненні до 1033-ої річниці Хрещення Руси-України, оприлюдненим пресслужбою "ЄС".

"Тисяча тридцять три роки тому князь Володимир Великий охрестив наших предків. Тисяча літ і символічні тридцять три, бо тридцять три – то вік Христа. В такі ж літні дні наші пращури почули переказані їм слова Спасителя: «Де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані, там Я серед них». Від імені усіх поколінь українців давайте відгукнемося словами Апостола Павла: «А якщо Бог за нас, то хто проти нас?»" – сказав він.

Порошенко привітав усі християнські українські церкви.

"Зі святом вас, православні. Зі святом, греко-католики і українські римо-католики. Зі святом, протестанти. Вітаю вірних інших релігій і тих, хто лише зараз шукає дорогу до Бога. Чин Володимира Святославича означав не лише вибір віри, але й вибір цивілізації. І Україна сьогодні – невід’ємна частина Європи. Так само як і значення Томосу про автокефалію виходить далеко за межі церковних огорож. Не дарма ж мудрі люди назвали його геополітичною катастрофою для Росії", – додав Порошенко.

Він нагадав, що менш ніж за місяць Україну відвідає Патріарх Варфоломій.