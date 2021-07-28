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Порошенко у річницю Хрещення Руси-України: це був не лише вибір віри, але й вибір цивілізації

Політик привітав усіх українських християн. 

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає, що після здобуття Томосу про автокефалію Православна Церква України увійшла рівною серед рівних до родини Церков-Сестер і її визнання в світі продовжується. Про це він заявив у відеозверненні до 1033-ої річниці Хрещення Руси-України, оприлюдненим пресслужбою "ЄС". 

"Тисяча тридцять три роки тому князь Володимир Великий охрестив наших предків. Тисяча літ і символічні тридцять три, бо тридцять три – то вік Христа. В такі ж літні дні наші пращури почули переказані їм слова Спасителя: «Де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані, там Я серед них». Від імені усіх поколінь українців давайте відгукнемося словами Апостола Павла: «А якщо Бог за нас, то хто проти нас?»" – сказав він. 

Порошенко привітав усі християнські українські церкви.

"Зі святом вас, православні. Зі святом, греко-католики і українські римо-католики. Зі святом, протестанти. Вітаю вірних інших релігій і тих, хто лише зараз шукає дорогу до Бога. Чин Володимира Святославича означав не лише вибір віри, але й вибір цивілізації. І Україна сьогодні – невід’ємна частина Європи. Так само як і значення Томосу про автокефалію виходить далеко за межі церковних огорож. Не дарма ж мудрі люди назвали його геополітичною катастрофою для Росії", – додав Порошенко.

Він нагадав, що менш ніж за місяць Україну відвідає Патріарх Варфоломій. 

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