Кадрові зміни в СБУ у Зеленського пояснили боротьбою з контрабандою та реформуванням спецслужби

Контрабанда робить компанії, які працюють "у білу", неконкурентоспроможними.

Кадрові зміни президента України Володимира Зеленського в Службі безпеки України пов'язані з необхідністю боротьби з контрабандою та проведенням реформи спецслужби.

Про це заявив речник глави держави Сергій Нікіфоров, передає Інтерфакс-Україна.

"Мотивація цих кадрових змін дуже проста - президент вимагає від СБУ активнішої боротьби з контрабандою. Питання не лише в тому, що контрабанда є прямим порушенням українського законодавства і в недоотриманні коштів бюджетом України, а в тому, що контрабанда загрожує економічній стабільності", - заявив він на брифінгу.

За словами Нікіфорова, контрабанда робить компанії, які працюють "у білу", неконкурентоспроможними, а підприємців, котрі прагнуть працювати чесно, це демотивує".

Він додав, що "другою причиною кадрових перестановок у СБУ стала реформа СБУ".

"СБУ хочуть позбавити невластивих їй функцій, а саме боротьби з економічними злочинами", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки. Замість Валерія Кондратюка, який очолював СЗР з червня 2020 року, посаду зайняв директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.

Учора президент ухвалив кадрові рішення щодо п’ятьох топпосадовців СБУ. Ухвалені рішення Володимир Зеленський пояснив необхідністю підготувати СБУ до системної трансформації.