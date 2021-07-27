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Кучма зустрівся зі спецпредставницею глави ОБСЄ Хайді Грау з нагоди завершення її роботи в Україні

З 1 серпня представником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі буде фінський дипломат Мікко Кіннунен. 

Кучма зустрівся зі спецпредставницею глави ОБСЄ Хайді Грау з нагоди завершення її роботи в Україні
Леонід Кучма
Фото: пресс-служба президента

Другий президент України Леонід Кучма зустрівся зі спецпредставницею глави ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Хайді Грау

Зустріч відбулась з ініціативи пані Грау з нагоди завершення її роботи в Україні, повідомила речниця Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"Леонід Кучма подякував Хайді Грау за її вагомий особистий внесок у відновлення миру та врегулювання ситуації на Донбасі", – зазначила вона.

Леонід Кучма очолював ТКГ з червня 2014 року по вересень 2018. Потім він заявив про відставку через "досягнення критичного віку". У червні 2019 Кучма на прохання Зеленського повернувся на посаду представника України в ТКГ. У липні минулого року Кучма відмовився від участі в переговорній групі, однак зазначив, що в разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

Про призначення Хайді Грау представницею ОБСЄ у ТКГ стало відомо в грудні 2019, а з січня вона приступила до виконання обов'зків.

З 1 серпня її наступником стане фінський дипломат Мікко Кіннунен. 

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