З 9 липня вона перебувала у відпустці, а також займалася підготовкою візиту Зеленського до США.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки Крістіна Квін повернулася в Україну.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Раді знову вітати в Україні Тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника Держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки Тимчасового повіреного у справах США", - сказано в повідомленні на сторінці посольства у фейсбуці.

Як повідомляли, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін 9 липня покинула Київ. Вона відбула на батьківщину у відпустку і готувати візит президента України в США. Її місце зайняв заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Нагадаємо, 20 липня Київ та Вашингтон узгодили дату візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Американський лідер Джо Байден прийме президента України в Білому домі 30 серпня.

У Вашингтоні очікують, що цей візит підтвердить тісну співпрацю між країнами в галузі енергетичної безпеки, а також "підтримку зусиль президента Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях".