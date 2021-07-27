В.о. голови АРМА та його заступник отримали підозру в заволодінні $400 тисяч

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру виконувачу обов'язки голови Нацагентства повернення активів (АРМА) та одному з його заступників.

Вони підозрюються в заволодінні грішми в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомляється на сайтах Офісу генпрокурора, ДБР і СБУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Їм закидають заволодіння майже 400 тис. доларів, які були визнані речовими доказами у ряді кримінальних проваджень і перебували в управління АРМА. Гроші на підставі підроблених судових рішень переказали на банківські рахунки третіх осіб.

"Замість зберігання в АРМА ці кошти незаконно перевели на банківський рахунок підставної особи. Причому відбулося це внаслідок злочинної змови, в яку вступило керівництво АРМА та приватні адвокати. Кошти вивели на підставі завідома підробленого рішення Печерського суду м. Києва", - йдеться в повідомленнях.

Справа стосується періоду листопада-грудня 2020 року. Це означає, що підозрюваним є чинний керівник АРМА Віталій Сигидин, який виконує обов'язки з грудня 2019 року.

Крім Сигидина та його заступника, підозрюються начальник управління відомства, двоє адвокатів і ще одна невказана особа.

Керівництва АРМА планують через суд відсторонити від займаних посад.

Нагадаємо, що на початку квітня ДБР влаштувало понад 50 одночасних обшуків за цією справою.

Адвокат Масі Найєм писав, що обшуки проводили вдома в Сигидина, його заступника Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі.