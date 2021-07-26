Зеленський позбавив радників президента статусу держслужбовців

Президент Володимир Зеленський затвердив нове положення про радника президента України.

Указ №309 від 26 липня та відповідне положення оприлюднено на сайті глави держави.

Воно не сильно відрізняється від попередньої редакції, яку в 2014 затвердив президент Петро Порошенко.

Ключовими змінами є те, що радники тепер призначаються на посаду та звільняється з посади Президентом України без пропозиції глави Адміністрації (Офісу) і підпорядковують безпосередньо Президентові. Винятком є діяльність радників-уповноважених, які й надалі призначатимуться та звільнятимуться за пропозицією керівника Офісу президента.

Також з положення про радника Президента зникла норма про те, що постійні радники є державними службовцями.

Посада радника президента України належить до посад патронатної служби Президента. Основними завданнями радника Президента України є розроблення та внесення пропозицій щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.

Згідно з положенням радник президента аналізує політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, моніторинг інформаційного простору тощо, за результатами якого подає пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку держави та можливих дій президента.

Згідно з документом, таким, що втратив чинність, визнано Указ Президента України від 12 листопада 2014 року №870 "Про Радника Президента України".

Нагадаємо, в червні президент Володимир Зеленський трансформував інститут уповноважених президента. Замість звичних уповноважених тепер працюватимуть радники – уповноважені глави держави.

За даними Комітету виборців України на кінець минулого року, у голови ОП Андрія Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у Зеленського.