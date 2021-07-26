ZN.ua назвало кандидатів на посаду посла США в Україні

Перший є послом США у Сербії, другий - послом в Узбекистані.

Кандидатами на посаду посла США в Україні є дипломати Ентоні Годфрі та Деніель Розенблюм. Перший є послом США у Сербії, а другий - послом в Узбекистані.

Фото: rs.usembassy.gov Посол США в Сербії Ентоні Годфрі

Про це пише ZN.ua з посиланням на власні джерела. Вони стверджують, що Розенблюм має більше шансів переїхати в Київ.

Розенблюм у 2014-2018 роки працював заступником помічника держсекретаря в Бюро Держдепу у справах Південної та Центральної Азії. У його обов'язки входило управління політикою США і дипломатичними відносинами з п'ятьма державами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. У 2008-2014 роках був координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральної Азії.

Фото: rs.usembassy.gov Посол США в Узбекистані Деніель Розенблюм

Годфрі до свого призначення послом США в Сербії був заступником посла Сполучених Штатів в Росії, а також працював в Бюро Держдепу у справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.

Нагадаємо, що посада американського посла в Україні вакантна з травня 2019 року, коли Дональд Трамп звільнив Марі Йованович, яка пізніше свідчила в справі про імпічмент президента США.

У 2020 році Трамп запропонував призначити послом в Україні генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона, але його кандидатуру так і не затвердили.

У 2021 році стало відомо, що адміністрація Джо Байдена буде шукати нового кандидата на посаду посла в Україні замість Дейтона, якого планував призначити Трамп.