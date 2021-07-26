У ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини
У ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини
Китай обурився картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020
Китай обурився картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020
Білодід зупинила спортивну кар'єру
Білодід зупинила спортивну кар'єру
Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола
Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей
Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей
Тимчасовий повірений у справах США назвав закінчення війни проти України "обов’язком Росії"
Тимчасовий повірений у справах США назвав закінчення війни проти України "обов’язком Росії"
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
ГоловнаСвіт

Кількість цивільних жертв у Афганістані в травні-червні досягла рекордних показників

З січня по червень зафіксовано 5183 жертви, із них 1659 – загинули. 

Кількість цивільних жертв у Афганістані в травні-червні досягла рекордних показників
Фото: EPA/UPG

У травні-червні 2021 року в Афганістані було вбито або поранено 2400 мирних мешканців. Це найбільший показник для цих місяців починаючи з моменту обліку в 2009 році, пише "Радіо Свобода" з посиланням на звіт ООН. 

У першій половині цього року жертвами найчастіше були жінки і діти. З січня по червень зафіксовано 5183 жертви, із них 1659 – загинули. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані Місії ООН з надання допомоги в Афганістані (UNAMA). 

46% жертв у цьому півріччі – жінки та діти. Загалом загинули 468 дітей, поранено 1214. Жінок убито 219, поранено – 508. 

"Особливо шокує і викликає глибоке занепокоєння те, що жінки, хлопчики та дівчата склали майже половину всіх жертв серед цивільного населення в першій половині 2021 року", – йдеться у звіті. 

Правозахисники стверджують, що за 39% убитих несуть відповідальність таліби, за 9% – ІДІЛ, відповідальність за 16% не визначена. Урядові війська та пов'язані з ними люди, за даними ООН, відповідальні за 25% жертв. 

"Безпрецедентна кількість мирних жителів Афганістану загине і буде покалічені цього року, якщо не буде припинено зростання насильства", – сказала спеціальна представниця Генерального секретаря ООН в Афганістані Дебора Лайонс.

Нагадаємо, що у травні і червні цього року посилилися бої між "Талібаном" та урядовими військами. Це відбулося на тлі виведення американських військ після 20-річної військової присутності в Афганістані. Докладніше читайте в матеріалі "Хаос по-американські: навіщо США віддають Афганістан "Талібану" на LB.ua. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також