Кількість цивільних жертв у Афганістані в травні-червні досягла рекордних показників

У травні-червні 2021 року в Афганістані було вбито або поранено 2400 мирних мешканців. Це найбільший показник для цих місяців починаючи з моменту обліку в 2009 році, пише "Радіо Свобода" з посиланням на звіт ООН.

У першій половині цього року жертвами найчастіше були жінки і діти. З січня по червень зафіксовано 5183 жертви, із них 1659 – загинули. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані Місії ООН з надання допомоги в Афганістані (UNAMA).

46% жертв у цьому півріччі – жінки та діти. Загалом загинули 468 дітей, поранено 1214. Жінок убито 219, поранено – 508.

"Особливо шокує і викликає глибоке занепокоєння те, що жінки, хлопчики та дівчата склали майже половину всіх жертв серед цивільного населення в першій половині 2021 року", – йдеться у звіті.

Правозахисники стверджують, що за 39% убитих несуть відповідальність таліби, за 9% – ІДІЛ, відповідальність за 16% не визначена. Урядові війська та пов'язані з ними люди, за даними ООН, відповідальні за 25% жертв.

"Безпрецедентна кількість мирних жителів Афганістану загине і буде покалічені цього року, якщо не буде припинено зростання насильства", – сказала спеціальна представниця Генерального секретаря ООН в Афганістані Дебора Лайонс.

Нагадаємо, що у травні і червні цього року посилилися бої між "Талібаном" та урядовими військами. Це відбулося на тлі виведення американських військ після 20-річної військової присутності в Афганістані. Докладніше читайте в матеріалі "Хаос по-американські: навіщо США віддають Афганістан "Талібану" на LB.ua.