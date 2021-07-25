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Уряд США визнав, що окремим людям потрібна буде додаткова доза вакцини від ковіду

Підсилюючий укол робитимуть людям з ослабленим імунітетом.

Уряд США визнав, що окремим людям потрібна буде додаткова доза вакцини від ковіду
Фото: EPA/UPG

Головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі у неділю, 24 липня, заявив, що людям з ослабленим імунітетом може знадобитися підсилююча доза вакцина від ковіду.

Про це він сказав у інтерв'ю CNN.

"Пацієнти з трансплантацією, хіміотерапією від раку, автоімунними захворюваннями, на імунодепресантах - ось ті люди, які будуть серед перших у випадку, якщо потрібно буде робити третій бустерний укол", - сказав Фаучі.

За його словами, представники медичних служб США розглядають дані останніх досліджень про зниження імунітету у вакцинованих, щоб визначити, коли можуть знадобитися додаткові уколи.

"Це динамічна ситуація, безперервна робота, яка розвивається, як і багато інших сфер пандемії. Треба дивитися на дані", - сказав він.

Ще два тижні тому Фаучі казав, що поки що не бачить потреби у додатковому уколі вакцини. Відтоді ситуація з коронавірусом у США значно погіршилась.

В країні зростає кількість захворювань, госпіталізацій та смертей від зараження коронавірусом.

Минулого тижня у США щодня виявляли в середньому близько 43,7 тис. нових випадків зараження. Це на 65% вище попереднього тижня і втричі вище, ніж два тижні тому.

Рівень смертності також зріс, хоч і не так різко.

Найвищий рівень заражень мають штати з найнижчим рівнем вакцинації, такі як Луїзіана, Арканзас, Міссурі, Флорида і Невада.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін казав, що медичні служби поки що не мають спільного бачення алгоритму ревакцинації. Це може бути як додаткова підсилююча доза вакцини через півроку-рік, так і повторний курс вакцинації через рік.

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