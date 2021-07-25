Ватикан вперше розказав, скількома будинками у світі володіє

Ватикан вперше оприлюднив інформацію про свою нерухомість, розповівши про володіння понад 5000 об'єктами нерухомості, здебільшого в Італії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ.

Розкрита інформація міститься в двох документах: консолідованому фінансовому звіті за 2020 рік для Святого Престолу і першому публічному бюджеті Управління майна Святого Престолу (APSA).

Управління є своєрідною бухгалтерією, яке управляє нерухомістю та інвестиціями, виплачує заробітну плату і діє як відділ закупівель і відділ кадрів.

Бюджет APSA має 30 сторінок. Згідно з ними, Ватикану належить 4051 об’єкт нерухомості в Італії і близько 1120 за кордоном, не враховуючи посольства по всьому світу.

Лише близько 14% італійської власності здавалися в оренду за ринковими цінами, тоді як решта здавалися за зниженими, багато з них – церковним службовцям. Близько 40% об’єктів є інституційними будівлями, такими як школи, монастирі і лікарні.

Відомо, APSA володіє інвестиційною нерухомістю в престижних районах Лондона, Женеви, Лозанни і Парижа.

Одна будівля в районі Лондона Південний Кенсінгтон призвела до величезних збитків після того, як її придбав Державний секретаріат Ватикану як інвестицію в 2014 році. У вівторок у Ватикані стартує судовий процес над 10 людьми в зв'язку з покупкою цього об’єкту, серед них – відомий кардинал. Цим особам пред'явлені звинувачення у фінансових злочинах, зокрема розкраданні, відмиванні грошей, шахрайстві, вимаганні та зловживанні службовим становищем.

“Окремий консолідований фінансовий звіт Святого Престолу, опублікований в суботу, показав дефіцит у 64,8 мільйона євро в 2020 році в порівнянні з дефіцитом у 79,2 мільйона в 2019 році. Пандемія COVID-19 сильно вдарила по доходах Ватикану в 2020 році”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році колишній скарбник Ватикану отримав шість років в'язниці за педофілію.