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Коронавірус виявили у снігового барса, який живе в каліфорнійському зоопарку

Його разом з леопардами, які з ним живуть, відправили на карантин.

Коронавірус виявили у снігового барса, який живе в каліфорнійському зоопарку
ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

У зоопарку міста Сан-Дієго в американському штаті Каліфорнія через коронавірус на карантин відправили снігового барса і леопардів

Про це пише Радіо Свобода.

Причиною став позитивний тест на коронавірус однієї з тварин.

9-річному сніговому барсу Рамілю зробили тест після того, як у нього зауважили кашель і нежить. Тест виявився позитивним на ковід. Такий результат підтвердила і лабораторія штату.

У зоопарку вважають, що ще три леопарди, які перебували разом із захворілим, теж мають ризик підхопити хворобу. Відтак їхній вольєр закрили для глядачів, а за тваринами, як повідомив зоопарк, уважно стежать ветеринари. 

Ніяких інших проблем, крім кашлю й нежиті, Раміль не має, а зоопарк чекає на результат третього тесту з лабораторії Міністерства сільського господарства США.

У закладі вже почали застосовувати експериментальну вакцину від COVID-19 для тварин, але до Раміля вона ще не дійшла.

Причина зараження тварини наразі не відома. В зоопарку немає вимоги обов’язкової вакцинації для доглядачів тварин, але від невакцинованих працівників вимагається носити маски.

Нагадаємо, у січні в іншому закладі зоопарку Сан-Дієго, його сафарі-парку, COVID-19 підхопила група горил від доглядача, який виявився безсимптомним носієм коронавірусу. Ці мавпи, які відтоді вже видужали, вважаються першими підтвердженими мавпами, які захворіли на COVID-19.

Перший в природі випадок передавання коронавірусу SARS-CoV-2 від людини до дикої тварини підтвердили у квітні 2020 року: у Бронксському зоопарку в Нью-Йорку тигр заразився коронавірусом від людини.

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