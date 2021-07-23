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У Держдепі наголосили, що ознайомили Україну зі змістом угоди щодо "Північного потоку-2" до її підписання

За словами речника Держдепу, з українською стороною мали більш ніж 10 перемовин щодо цього питання. 

У Держдепі наголосили, що ознайомили Україну зі змістом угоди щодо "Північного потоку-2" до її підписання
Фото: 24smi.org

У Державному департаменті США запевняють, що мали численні консультації з українською стороною щодо угоди про "Північний потік-2" із Німеччиною. Про це заявив спікер Держдепу Нед Прайс на брифінгу.

За його словами, з українцями провели "більш ніж десяток консультацій".

"Можу вам сказати, що вони були знайомі зі змістом цього пакету. Консультації допомогли повідомити зміст цього пакету задовго до понеділка (коли до України прибув радник Держдепу Дерек Шолле. - Ред.). Ці зустрічі були частими, і тривали вони протягом багатьох тижнів", – заявив Прайс.

Він запевнив, що консультації як з Україною, так і з Польщею, яка також виступає проти запуску російського газопроводу, тривають зараз і продовжаться у майбутньому. 

Нагадаємо, що на брифінгу в Державному департаменті США 21 липня заявили, що Вашингтон нібито "інтенсивно співпрацював з Україною протягом всіх дипломатичних зусиль, щоб Москва не могла перетворити на зброю "Північний потік-2". За словами представниці Держдепу, ця взаємодія з українською стороною відбувалася на декількох рівнях.

"Ми ділилися деталями та ідеями, включно з текстом самої заяви І, звісно, як ми завжди намагаємося діяти в дипломатичній сфері, ми старалися зберегти ці консультації у таємниці, але, як я вже сказала, ми інтенсивно взаємодіяли з Україною і включили її ідеї в цю заяву", – запевнила представниця. 

У відповідь на це МЗС України заявило, що українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини щодо російського газопроводу "Північний потік-2". 

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