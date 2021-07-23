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Україна висловила Росії протест через залучення жителів ОРДЛО до виборів в Держдуму

Організація виборчого процесу на окупованій території ставить під сумнів легітимність результатів виборів.

Україна висловила Росії протест через залучення жителів ОРДЛО до виборів в Держдуму

Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через притягнення населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до запланованих на вересень виборів до Державної думи РФ.

Про це йдется у заяві на сайті МЗС.

Зазначається, що такі дії російської сторони, поряд із незаконною організацією виборів на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя, є грубим порушенням норм та принципів міжнародного права, Конституції та чинного законодавства України.

Організація виборчого процесу на окупованій території та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав’язано громадянство РФ, ставить під сумнів легітимність результатів виборів.

"Останні дії РФ є особливо цинічними з огляду на деградацію безпекової ситуації у зоні конфлікту, яка спричинена регулярними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил, а також подальшим погіршенням гуманітарного та соціально-економічного становища на тимчасово окупованих територіях України", - наголосили в МЗС.

Україна закликає міжнародне співтовариство засудити цей крок Росії, не визнавати результати цих виборів на тимчасово окупованій території, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету і територіальної цілісності України.

Також Україна вимагає від РФ скасувати усі неправомірні рішення, що стосуються тимчасово окупованих територій, та припинити вживати кроки, спрямовані на подальшу інтеграцію населення тимчасово окупованих територій до політичного та соціально-правового простору РФ.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ пройдуть 17-19 вересня. Росія також дозволяє обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздає свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі і заявляє, що вони зможуть проголосувати. Наприклад, у Ростовській області від "Єдиної Росії" балотуватиметься колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай. Всього в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних не знає ніхто.

Навесні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям ОРДЛО та українцям, що жили в Криму та на Донбасі до весни 2014 року. Пізніше Путін розширив спрощену видачу російських паспортів на весь Донбас.

МЗС України заявило, що російські паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, будуть недійсними і назвало укази Путіна "нікчемним". Під час виборів до Держдуми РФ у 2016 року Верховна Рада України зверталася до міжнародних партнерів не визнавати результати голосувань, щоб не легітимізувати захоплення території. Цього року, голова МЗС Росії Сергій Лавров на випередження вже сам заявив, що інші держави не визнаватимуть результати голосування, а Захід - "розхитуватиме" ситуацію перед виборами.

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